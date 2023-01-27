«Уставшая и не похожа на себя»: Ирина Пегова показала своего новую фигуру

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 64

Актриса Ирина Пегова показала фигуру после похудения

«Уставшая и не похожа на себя»: Ирина Пегова показала своего новую фигуру

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

Читайте нас в: Дзен Новости

Теперь у артистки новое хобби — танцы.

Российская актриса Ирина Пегова решила потратить зимние праздники на свое преображение. Звезда фильма «Супер Бобровы» выложила в блоге несколько новых снимков, на которых предстала перед фанатами сильно похудевшей.

Но одном фото знаменитость снимает себя в зеркало в спортзале и выглядит просто шикарно. Поклонники тут же подметили изменения и оставили ей массу комплиментов. Хотя были и те, кто посоветовал ей «отдохнуть», так как посчитали ее уставшей.

Похудевшая актриса Ирина ПеговаПохудевшая актриса Ирина Пегова. Фото: Instagram* / pegovairina

А некоторые признались, что раньше Пегова выглядела гораздо лучше.

«Мне нравилась та Ира, которая была вначале, с горящими глазами и пышными формами, я по ней скучаю», — написала одна поклонница.

Однако звезда не обращает внимание на эти замечания, ведь теперь у нее есть новое хобби — танцы. Скорее всего, именно благодаря этому занятию Пегова так похудела.

Кстати, за последние 11 лет актриса сбросила немало килограммов. Большую часть она потеряла после болезненного развода в 2011 году с коллегой по цеху Дмитрием Орловым.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как Ирина Пегова похвасталась роскошными формами.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

-4° Атмосферное давление 764 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.13
0.17 75.33
0.37
🧙‍♀ Гороскоп на 26 января для всех знаков зодиака

Последние новости

1:27
Дипломат Сергей Рябков назвал причину охлаждения отношений России и США
1:08
«Много артистов»: певица Катя Семенова перечислила звезд, помогающих бойцам СВО
0:48
«Росэнергоатом» отрицает информацию МАГАТЭ о взрывах вблизи Запорожской АЭС
0:45
«Сразу в десяти квартирах»: в Махачкале в жилом доме вспыхнули плиты
0:30
«Уставшая и не похожа на себя»: Ирина Пегова показала своего новую фигуру
0:15
Безумные часы: Криштиану Роналду похвастался новой покупкой

Сейчас читают

Сербский политолог заявил об окончании прокси-войны между РФ и НАТО
Знакомство с памперсами: страшная жизнь разбитого инсультом обездвиженного Малежика
"Речи о сезонности пока нет": Доктор Сибирский объяснил, почему мы продолжаем болеть COVID-19
«Дай танки»: как страны Европы оставили Зеленского без современного вооружения

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023