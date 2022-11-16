Тонкая талия и пышная грудь: Ирина Пегова похвасталась роскошными формами

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 38

Ирина Пегова на премьеру фильма пришла в обтягивающем платье с глубоким декольте

Тонкая талия и пышная грудь: Ирина Пегова похвасталась роскошными формами

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomokhov

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В 2011 году из-за болезненного развода актриса потеряла немало килограммов. До сих пор она поддерживает фигуру и поражает публику своей красотой.

Заслуженная артистка РФ Ирина Пегова приятно шокировала публику, появившись на премьере голливудского фильма. Знаменитость облачилась в обтягивающее платье, подчеркивающее ее пышный бюст и тонкую талию. Фото опубликовал KP.RU.

За последние 11 лет актриса сбросила немало килограммов. Большую часть она потеряла после болезненного развода в 2011 году с коллегой по цеху Дмитрием Орловым. Новая фигура настолько впечатлила Пегову, что после она решила закрепить результат, полностью изменив режим питания. Она забыла о мучном и сладком, обратив внимание на овощи и нежирное мясо. Теперь актриса с гордостью демонстрирует окружающим результат своих трудов.

На премьере фильма Ирина Пегова появилась не одна, ее сопровождала 16-летняя дочка Татьяна. Девушка оделась в тон маминого аутфита: черное платье с кружевом, белым воротником и с черным бантом, почти таким же, как на талии у Ирины. Девушки смотрелись вместе весьма гармонично.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему распался брак Ирины Пеговой и Дмитрия Орлова.

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