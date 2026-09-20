«Единая Россия» лидирует после обработки 20,4% протоколов

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Борис Сатаров
Борис Сатаров 31 0

КПРФ занимает второе место, а ЛДПР находится на третьей позиции.

Предварительные результаты выборов в Госдуму 20 сентября

Фото: © РИА Новости/Алексей Никольский

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Тема:
Выборы в Госдуму — 2026

«Единая Россия» набирает 57,1% голосов на выборах депутатов Государственной думы девятого созыва после обработки 20,4% протоколов. Об этом свидетельствуют данные на табло с предварительными результатами в Центральной избирательной комиссии РФ.

На втором месте находится КПРФ, которую поддержали 13,89% избирателей. ЛДПР занимает третью строчку с результатом 9,29%.

За партию «Новые люди» проголосовали 7,97% участников голосования. «Справедливая Россия» получает 5,09% голосов.

Выборы завершились в тот же день. Позже всего закрылись избирательные участки в Калининградской области. Представленные Центральной избирательной комиссией показатели являются предварительными, подсчет протоколов продолжается.

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