Главного IT-специалиста российской таможни задержали в Москве

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 255

Предположительно, руководитель цифрового управления получал деньги от подрядчиков. Разоблачить схему удалось благодаря сотрудникам ФСБ.

Главного IT-специалиста российской таможни задержали в Москве

Фото: www.globallookpress.com / Viktor Chernov

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Под подозрение правоохранителей попал глава управления центрального информационно-технического таможенного управления ФТС России Дмитрий Васильев. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали таможенника на рабочем месте 26 января. По версии следствия, Васильев замешан в получении взяток и хищении с господрядов.

В отношении сотрудника таможни возбудили уголовное дело. В ближайшее время ему предъявят обвинения и изберут меру пресечения.

Ранее 5-tv.ru сообщал об окончании расследования уголовного дела в отношении экс-замминистра просвещения РФ Марины Раковой. Бывшую чиновницу подозревают в мошенничестве на 50 миллионов рублей.

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