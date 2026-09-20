Собянин поблагодарил москвичей за активность на выборах в Госдуму

Он назвал Москву городом ответственных и неравнодушных жителей.
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов
Перейти в Дзен
Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »
Мэр Москвы Сергей Собянин поблагодарил горожан за участие в выборах депутатов Государственной Думы девятого созыва. Соответствующее сообщение градоначальник разместил в своем личном блоге.
Он отметил, что жители столицы в дни голосования проявили высокую гражданскую активность. Собянин заявил, что вовлеченность москвичей в процесс говорит о том, что Москва – «город ответственных и неравнодушных людей».
«Спасибо за наказы и предложения, которые вы дали своим депутатам. Проблемы, поднятые во время избирательной кампании, не останутся без внимания городских властей», - подчеркнул глава города.
Собянин также высоко оценил деятельность наблюдателей и Общественного штаба. По его словам, их работа сыграла важную роль в обеспечении прозрачности и честности всех избирательных процедур.
Голосование на выборах депутатов Госдумы, длившееся с 18 по 20 сентября, завершилось. Глава Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова сказала, что их предварительные результаты станут известны 21 сентября в 11:00.
Кроме того, она привела предварительные итоги дистанционного электронного голосования, не учитывая Калининградскую область. Лидирующую позицию занимает «Единая Россия» с 49,06% голосов. Следом идет партия «Новые люди», набравшая 15,42%. КПРФ получила 12,26% голосов, ЛДПР – 10,79%, а «Справедливая Россия» - 5,75%.
Ранее Памфилова сообщила о полном провале акций по срыву выборов, которые планировали провести в России и за рубежом.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.
- 20 сент
- Более 212 тысяч россиян проголосовали за рубежом на выборах в Госдуму
- 20 сент
- Очереди из россиян зафиксированы на избирательных участках в США
- 20 сент
- ВЦИОМ: «Единая Россия» набирает 49,4% по итогам экзитпола
- 20 сент
- «Единая Россия» лидирует после обработки 20,4% протоколов
- 20 сент
- Лавров считает итоги выборов в ГД главным ответом на заявления ЕС
- 20 сент
- МВД выявило 56 ложных сообщений о минировании в дни выборов
- 20 сент
- Памфилова заявила о полном провале акции по срыву выборов
- 20 сент
- ЦИК представит предварительные итоги выборов 21 сентября
- 20 сент
- Предварительная явка на выборах в Госдуму достигла 56,66%
- 20 сент
- ЦИК подведет окончательные итоги выборов не раньше 25 сентября
Читайте также
55%
Нашли ошибку?