Кошечка в чепчике: Татьяна Брухунова появилась в новом образе

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 58

Татьяна Брухунова сменила имидж и надела леопардовую шубу

Кошечка в чепчике: Татьяна Брухунова появилась в новом образе

Фото: Instagram* / bruhunova

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Знаменитость все чаще предстает перед пользователями в смелых нарядах.

Молодая жена российского юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова предстала в совершенно новом для нее образе. Знаменитость выложила новый снимок, на котором показалась в леопардовой шубе и чепчике с шелковыми ленточками.

Как мы знаем, Татьяна, как правило, любит классические наряды в спокойных тонах. Однако на этот раз она и правда удивила. Под фото знаменитость задала вопрос подписчикам, кем они хотели стать в детстве. Быть может, Брухунова мечтала быть…кошкой?

Татьяна Брухунова показала свой новый образТатьяна Брухунова показала свой новый образ. Фото: Instagram* / bruhunova

Буквально перед Новым годом она выложила видео, на котором предстала полуобнаженной. Кто знает, может теперь жена Петросяна будет радовать нас яркими образами и станет настоящей вамп-леди?

Брухунова стала женой Петросяна в декабре 2019 года. Разница в возрасте у супругов — 44 года. Несмотря на это, пара счастлива вместе и воспитывает маленького сына. Татьяна активно ведет социальные сети и делится с поклонниками своими мыслями и событиями из жизни.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как молодая жена Петросяна столкнулась с трудностями из-за тяжелой болезни.

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Кошечка в чепчике: Татьяна Брухунова появилась в новом образе

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