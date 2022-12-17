Брухунова показала себя полуобнаженной: «Такого вы еще не встречали»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 315

Жена Петросяна Брухунова опубликовала видео в нижнем белье

Брухунова показала себя полуобнаженной: «Такого вы еще не встречали»

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

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Недавно супруги вернулись домой, и женщина решилась на пикантный поступок для аудитории.

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова показала себя в полуобнаженном виде. Видеоролик она опубликовала в социальных сетях. Супруги недавно вернулись в заснеженную столицу с Мальдивских островов, и женщина рассказала о покупке нового свитера аудитории.

Instagram* / bruhunova

«Еще трудно адаптироваться к этой погоде. Я выбрала для себя удобный образ. Пока меня не было, ко мне приехал новый обалденный свитер. Такого вы совершенно точно еще не встречали», — сказала Брухунова на записи.

Речь идет о так называемом свитере-кейпе. К слову, у нового поколения он ассоциируется с телесериалом «Игра престолов». Именно такие персонажи носили его раньше. Особенность кейпа заключается в его свободном покрое без рукавов. Кейп носят главные модницы всего мира.

Внедряться в гардероб он начал в виде пальто. Образы с ним выглядят весьма необычно за счет ассоциации с историческим костюмом. Здесь главное избегать слишком буквальных интерпретаций известных образов из кино, иначе они будут больше походить на маскарадный.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что скрывается за отношениями Петросяна и Брухуновой.

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