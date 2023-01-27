Риски слишком высоки: терапевт напомнила о смертельной опасности краснухи

Повышенная температура и сыпь на теле могут свидетельствовать о развитии болезни, способной забрать жизнь ребенка или взрослого. Есть ли способы минимизировать риски?

Краснуха считается одной из самых заразных болезней и может привести к летальному исходу. Недавно медики не смогли спасти семилетнего мальчика. Он лечился дома, но его состояние ухудшилось. Почему так важно сразу же обращаться к врачам при появлении болезни, рассказала врач-терапевт Ирина Ярцева.

В эксклюзивной беседе с 5-tv.ru специалист пояснила, что в детском возрасте краснуха, как и ветрянка, переносятся гораздо легче. Но бывают исключения. Поэтому, если у ребенка появилось недомогание и температура, лучше перестраховаться и сразу же обратиться к врачу. Также важно следить за состоянием и сообщать доктору о новых симптомах, к примеру, о появлении сыпи.

«Краснуха — это не стопроцентное показание для госпитализации. Краснуха — это стопроцентное показание, чтобы ребенка вел доктор», — подчеркнула Ирина Ярцева.

Также, по словам доктора, из-за модного движения антипрививочников случаи заболевания краснухой участились. Если один ребенок перенесет краснуху легко, то ослабленный организм другого малыша может не справиться.

Также краснуха опасна для беременных. Вирус оказывает серьезное воздействие на плод и может спровоцировать его гибель. Кроме этого, заболевание несет угрозу для пожилых, у которых не только ослаблен иммунитет, но и присутствуют сопутствующие болезни.

Единственный проверенный годами способ обезопасить себя и окружающих от смертельно опасного вируса — пройти вакцинацию. По мнению Ирины Ярцевой, именно прививка даст человеку пожизненный иммунитет от краснухи. К тому же у вакцины практически отсутствуют побочные явления, поэтому она считается безопасной.

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