Венгрия пообещала не допустить энергетические санкций против РФ

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 50

Премьер-министр Венгрии: Будапешт наложит вето на эргетические санкции против РФ 

Венгрия пообещала не допустить энергетические санкций против РФ

Фото: www.globallookpress.com / Jakob Ratz

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Тема:
Спецоперация

На пути к цели правительство страны готовится к «большой битве».

Венгрия планирует наложить вето на санкции ЕС в области атомной энергетики. Такое заявление накануне сделал премьер-министр страны Виктор Орбан.

Он напомнил, что Евросоюз сейчас занимается подготовкой данных рестрикций. И они точно не в интересах Будапешта.

«Мы не допустим санкций, которые еще больше увеличивают венгерскую инфляцию. Самое важное тут — цена на энергию», — отметил политик в программе радиостанции Kossuth.

В связи с этим, добавил Орбан, страна сделает все возможное, чтобы предотвратить данные санкции. Однако предупредил, что путь к цели легким точно не будет, стоит ожидать «большой битвы».

Также премьер-министр напомнил, что вообще не является сторонником каких-либо ограничений. Только для Венгрии по итогам прошлого года ущерб от них составит порядка десяти миллиардов евро. Это сопоставимо, по словам политика, с совокупным подоходным налогом жителей страны.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Венгрия и Ватикан готовы стать посредниками в переговорах России и Украины.

Тема:
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