Венгрия и Ватикан готовы стать посредниками в переговорах России и Украины

Несмотря на давление других стран, оба государства выразили свою заинтересованность в том, чтобы конфликт решался дипломатическим путем.

Ватиканский секретарь по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер провел встречу с главой МИД Венгрии Петером Сийярто. Дипломаты пришли к единому мнению по урегулированию украинского конфликта.

Обе страны готовы выступить посредниками и взять на себя организацию мирных переговоров между Россией и Украиной. Об этом заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто после встречи с ватиканским коллегой. В своем видеообращении дипломат заверил, что на решение не повлияют агрессивные настроения других стран, которые не приемлют мирного разрешения ситуации на Украине.

«К сожалению, мы видим, что в международной политике преобладает риторика войны и во многих случаях те, кто выступает за мир, подвергаются критике и порицанию, на них пытаются навешивать ярлыки. Но это не должно нас останавливать», — подчеркнул Петер Сийярто.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Германия согласилась направить на Украину тяжелые боевые танки Leopard 2. Такое решение приведет только к увеличению жертв среди мирного населения и эскалации конфликта. К тому же, по мнению российского посла в Германии Сергея Нечаева, действие ФРГ разрушают остатки доверительных отношений двух стран.