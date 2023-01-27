Посла Латвии обязали покинуть Россию в течение 14 дней

Дипломатические отношения РФ с прибалтийской страной продолжают трещать по швам из-за деструктивной политики латвийских властей.

МИД России выразил протест временной поверенной в делах Латвии Даце Рутке из-за решения ее страны понизить уровень дипотношений. Теперь посол Марис Риекстиньш должен покинуть пределы РФ. На это у него есть две недели.

Латвийская сторона объяснила решение понизить уровень дипотношений с Россией проявлением солидарности с другими прибалтийскими государствами. Однако МИД РФ не принял такое обоснование.

«„Солидарность“ между ними лишь в другом — в тотальной русофобии и желании стать инициаторами враждебных шагов в отношении России, что поощряется США и некоторыми другими недружественными для нас странами», — говорится заявлении российского ведомства.

Также в МИДе отметили, что не считают нужным ждать официального окончания срока латвийской дипмиссии. Поэтому посол Марис Риекстиньш должен покинуть Россию в течение 14 дней.

«Следует понимать, что наши двусторонние связи и так уже во многом разрушены деструктивной линией правящей верхушки Латвии, включая полную зачистку русскоязычного информационного пространства, ликвидацию советского мемориального и культурного наследия, уголовное преследование наших соотечественников», — добавили в российском министерстве.

Ранее 5-tv.ru сообщал о понижении уровня дипломатических отношений между Россией и Эстонией.