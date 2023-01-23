Россия понизила уровень дипломатических отношений с Эстонией

Решение стало ответом на «тотальную русофобию» и «культивирование враждебности» со стороны властей республики.

Министерство иностранных дел России приняло решение о понижении дипломатических отношений с Эстонией в ответ на ее враждебную политику. Об этом был поставлен в известность посол республики Маргус Лайдре, которого вызвали в МИД РФ и рекомендовали покинуть Россию до 7 февраля.

«Руководство Эстонии последние годы целенаправленно разрушает весь комплекс отношений с Россией. Тотальная русофобия, культивирование враждебности в отношении нашей страны возведены Таллином в ранг государственной политики», — говорится в Telegram-канале ведомства.

Подчеркивается, что в качестве ответной меры российская сторона решила понизить уровень диппредставителя в обеих странах до временного поверенного в делах. Также в МИД заявили, что продолжат реагировать на враждебные шаги руководства Эстонии.

В свою очередь официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале отметила, что «эстонский режим получил, что заслужил».

Эстония 11 января заявила России о необходимости до 1 февраля сократить число дипломатов российского посольства в Таллине с 21 до восьми человек, а количество административно-технического и обслуживающего персонала с 23 до 15 человек.

В декабре власти Эстонии утвердили план перехода русских школ на эстонский язык до 2030 года. В частности, планируется, что уже с 2024 года на эстонский полностью перейдут детские сады и начальная школа.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что минюст Эстонии потребовал ликвидировать в городах республики любые напоминания о советском прошлом в течение трех месяцев.