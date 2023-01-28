Что не так с отдыхом Собчак? Журналистку в очередной раз поймали на наглой лжи

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 541

Отдыхающую на Алтае Ксению Собчак уличили во лжи из-за фото Глюкозы

Что не так с отдыхом Собчак? Журналистку в очередной раз поймали на наглой лжи

Фото: www.globallookpress.com / Vadim Tarakanov

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Светская львица уверяет подписчиков, что очень любит Родину, особенно сейчас, на просторах Горного Алтая. К чему это она?

Светская львица Ксения Собчак снова водит всех за нос — к такому выводу пришли поклонники знаменитости, которые следят за ее жизнью в соцсетях.

Как рассказывает издание dni.ru, поводом усомниться в честности знаменитости стали ее снимки в микроблоге. На них довольная и счастливая Ксения позирует на фоне красот горнолыжного курорта в Алтае, а вместе с ней — ее любимый муж Константин Богомолов. Посты к фото телеведущая делает патриотические, в них она говорит о сильном чувстве к Родине и гордости за нее, а еще сравнивает Алтай с зимней Аляской.

Поклонники Ксении тоже прониклись ее восторгом от горного Алтая и, в частности, от горы Белухи, которая «приняла» пару со всей любовью. Но недолго длилось доверие фолловеров. Дело в том, что, по словам Собчак, компанию звездной паре составила еще одна знаменитая семейная чета — певица Глюкоза и ее супруг Александр Чистяков. Но последние, как выяснилось, сейчас проводят время в Индии и не скрывают этого в своих аккаунтах.

После всего подписчики пришли к выводу, что Ксения дурит их старыми снимками и на самом деле, возможно, тоже греется на берегу Индийского океана.

«Ох, я начинаю разочаровываться в Ксении. Не верю, что она искренне любит больше Алтай, чем свой любимый Куршевель… Что-то тут не то по ходу»;

«Патриотизм проснулся?»;

«Я никогда не относилась серьезно к тому, что она говорит в положительном ключе (тем более). Она, как погода», — написали пользователи.

Как известно, очередной раз на лжи Ксения попалась после того, как покинула Россию и остановилась на несколько дней в Литве. Это произошло в конце октября, когда имя светской львицы фигурировала в скандале, связанным с вымогательством у госкорпорации «Ростех». В этом деле знаменитость наряду с другими коллегами фигурировала как подозреваемая. Тогда же в сети были обнародованы доказательства наличия у телеведущей израильского паспорта, что она до последнего момента отрицала.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Собчак оправдалась за серьги в цветах флага Украины.

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