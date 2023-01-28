Теннисистка Соболенко из Белоруссии выиграла Australian Open

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Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 77

Белорусская теннисистка Соболенко победила уроженку Москвы в финале Australian Open

Теннисистка Соболенко из Белоруссии выиграла Australian Open

Фото: FAZRY ISMAIL / ТАСС

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Турнир Australian Open завершится 29 января матчем финала среди мужчин в одиночном разряде.

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Казахстана Елену Рыбакину в финальном матче Открытого чемпионата Australian Open.

Обе спортсменки провели за игрой на корте около двух часов. Встреча закончилась со счетом 4:6, 6:3, 6:3.

Известно, что это первая в карьере Арины Соболенко победа на турнире серии Большого шлема в одиночном разряде.

Елена Рыбакина — уроженка Москвы, всегда представлявшая Россию, однако в 2018 годусменила спортивное гражданство на казахстанское. В июле 2022 года спортсменка стала победительницей Уимблдонского турнира.

Кстати, в декабре стало известно о том, что теннисистов из России могут допустить до выступления на Уимблдоне в 2023 году. Организаторы соревнований задумались об отмене бана для наших спортсменов после того, как получили штраф от Ассоциации теннисистов-профессионалов.

Ранее 5-tv.ru рассказал, как теннисистка Петрова поведала о самых обидных поражениях.

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