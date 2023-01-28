Британский полковник озвучил две проблемы Зеленского

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Express: британский полковник Кемп заявил, что у Зеленского есть две головные боли

Британский полковник озвучил две проблемы Зеленского

Фото: www.globallookpress.com / The Presidential Office of Ukrai

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Офицер усомнился в боеспособности украинской армии.

У президента Украины Владимира Зеленского возникнут две серьезные проблемы в случае масштабного наступления российских войск. Об этом заявил британский полковник в отставке Ричард Кемп изданию Express.

«У Зеленского теперь две большие головные боли. <…> ВСУ должны сделать две вещи — защититься в случае большой наступательной операции и в то же самое время организовать собственное продвижение. Смогут ли они делать эти две вещи вместе — большой вопрос», — пояснил офицер.

Зеленский в интервью британскому телеканалу Sky News 26 января признал успехи Вооруженных сил России в Донбассе. По его словам, «на востоке они продвигаются».

В тот же день лидер Незалежной обратился к западным союзникам с требованием начать поставки украинской армии дальнобойных ракет и самолетов. Более того, Зеленский считает, что помощь не должна ограничиваться только этим — необходимо также «расширять сотрудничество в артиллерии».

Примечательно, что видеообращение украинского президента было опубликовано после того, как Германия и США одобрили поставки своих танков для ВСУ.

Ранее 5-tv.ru рассказал, какие ошибки Зеленского привели Украину к трагедии.

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