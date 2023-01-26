Зеленский выдвинул новое требование к Западу

Глава Самостийной осмелился озвучить свои запросы после того, как Германия и США одобрили поставки своих танков для ВСУ. Что ему нужно теперь?

Новое требование к Западу выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видеообращение в Telegram-канале. Со слов лидера Незалежной, западным союзникам давно пора начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет и самолетов. Также Зеленский считает, что помощь не должна ограничиваться только этим.

«Важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — гласит требование бывшего комика.

Глава Самостийной осмелился озвучить свои запросы после того, как Германия и США одобрили поставки своих танков для ВСУ. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал направить украинским боевикам машины Leopard 2, а американский президент Джо Байден заявил о поставках танков Abrams.

Нельзя забывать, что Штаты затягивают украинский конфликт, преследуя свои цели. Одна из них — очистить собственную армию от устаревшего вооружения. Такое мнение в интервью журналистам URA.RU озвучивал генерал-майор Николай Тутрин. Военный отмечал, что украинской стороне поставляется техника 30-40-50-летней давности выпуска, потому что ее некому продавать.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему натовские танки могут не понадобиться Украине.