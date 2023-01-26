Зеленский выдвинул новое требование к Западу
Зеленский потребовал у Запада дальнобойные ракеты
Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine
Глава Самостийной осмелился озвучить свои запросы после того, как Германия и США одобрили поставки своих танков для ВСУ. Что ему нужно теперь?
Новое требование к Западу выдвинул президент Украины Владимир Зеленский, опубликовав видеообращение в Telegram-канале. Со слов лидера Незалежной, западным союзникам давно пора начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет и самолетов. Также Зеленский считает, что помощь не должна ограничиваться только этим.
«Важно — мы должны расширять и наше сотрудничество в артиллерии, мы должны выйти на поставки самолетов для Украины», — гласит требование бывшего комика.
Глава Самостийной осмелился озвучить свои запросы после того, как Германия и США одобрили поставки своих танков для ВСУ. В частности, канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал направить украинским боевикам машины Leopard 2, а американский президент Джо Байден заявил о поставках танков Abrams.
Нельзя забывать, что Штаты затягивают украинский конфликт, преследуя свои цели. Одна из них — очистить собственную армию от устаревшего вооружения. Такое мнение в интервью журналистам URA.RU озвучивал генерал-майор Николай Тутрин. Военный отмечал, что украинской стороне поставляется техника 30-40-50-летней давности выпуска, потому что ее некому продавать.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему натовские танки могут не понадобиться Украине.
- 26 янв
- Почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ?
- 26 янв
- «Есть мужчина, а есть — тряпка»: политолог объяснил, почему при Шольце ФРГ грозит полный крах
- 26 янв
- Песков указал на прямую вовлеченность НАТО в конфликт на Украине
- 26 янв
- В Кремле отреагировали на предложение изменить статус СВО на Украине
- 26 янв
- Глава Одесской области Марченко заявил об ударах по объектам энергетики
- 26 янв
- Придется попотеть: в ДНР назвали главные проблемы западных танков
- 26 янв
- Украинские СМИ: под Киевом раздаются взрывы
- 26 янв
- Глава Nord Stream 2 Варниг раскрыл тайну беседы с Путиным после начала СВО
- 26 янв
- Российские военные закрепились на окраинах Угледара
- 26 янв
- Хороша ложка к обеду: почему натовские танки могут не понадобиться Украине
Читайте также
74%
0.21 74.96
0.27
Нашли ошибку?