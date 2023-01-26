Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

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Алиса Старжевская
Алиса Старжевская Алиса Старжевская Журналист 201

Защитники Донбасса продолжают освобождать территории от террористов, действующих по указке киевского режима и «хозяев» с Запада.

Зеленский признал продвижение российских войск на востоке

Фото: Рогулин Дмитрий / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Президент Украины Владимир Зеленский признал успехи Вооруженных сил России в Донбассе. Об этом лидер Украины заявил в интервью британскому телеканалу Sky News.

«На востоке они продвигаются», — сказал Зеленский.

Стало известно, что российские войска закрепились на окраинах Угледара и продолжают вести бои с Вооруженными силами Украины. Со слов советника главы Донецкой Народной Республики Игоря Кимаковского, Украина пытается купировать атаки, однако в регионе работает мощная российская артиллерия.

Незадолго до Ян Гагин сообщил, что военные силы России взяли в полный контроль трассу, ведущую из Покровского в Угледар. На опубликованных фотографиях местности, можно заметить пораженные огнем украинские позиции под Угледаром. Также врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что группа Вагнера продвигается в Артемовске.

До этого военный корреспондент Александр Сладков заявил об активном наступлении армии России на артемовском и авдеевском направлениях. Также он отметил, что идет мощное продвижение в сторону Красногоровки, Угледара, Курахова, Новомихайловки и Артемовска.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал, какие ошибки Зеленского привели Украину к трагедии.

Тема:
Спецоперация
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