В ВВС Украины отказались от слов о желании Киева получить 24 истребителя

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Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала 75

Спикер ВВС Украины Игнат заявил, что не говорил о желании получить 24 истребителя с Запада

В ВВС Украины отказались от слов о желании Киева получить 24 истребителя

Фото: www.globallookpress.com / Ssgt. Jerreht Harris/Planetpix

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На самом деле украинской армии нужно не менее 180 боевых самолетов, заявил представитель воздушных сил Незалежной.

Официальный представитель командования воздушных сил Украины Юрий Игнат опроверг информацию о том, что он говорил испанской газете El País о желании Киева получить 24 истребителя от западных стран. Игнат заявил, что журналисты неверно перевели его слова.

«Таких заявлений от меня не было, и такие вещи очень негативно влияют, потому что информация очень чувствительна и не любят партнеры, когда выдается что-то желаемое за действительное», — цитирует Игната украинское издание «Страна.ua».

Спикер ВВС Украины добавил, что Киеву нужны не 24 самолета, а примерно 180 истребителей, пишет Газета.ру. Игнат подчеркнул, что именно такое количество самолетов сможет обеспечить оборону воздушного пространства Украины.

До этого El País со ссылкой на Игната сообщила, что Киев хочет получить от западных партнеров 24 истребителя в рамках нового пакета военной помощи. При этом уточнялось, что желательны поставки американских F-16, французских Rafale и шведских Gripen.

Президент Украины Владимир Зеленский 26 января опубликовал видеообращение в Telegram-канале, в котором заявил, что западным союзникам давно пора начать поставки Вооруженным силам Украины (ВСУ) дальнобойных ракет и самолетов. Более того, Зеленский считает, что помощь не должна ограничиваться только этим — необходимо, по его словам, «расширять и сотрудничество в артиллерии».

Накануне заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что США допускают вероятность отправки на Украину истребителей F-16. По ее словам, Вашингтон не намерен исключать из поставок Киеву какие-либо виды вооружений.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что официальный Лондон заявил о готовности передать Украине боевые самолеты в том случае, если российские силы уйдут с занятых территорий.

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В ВВС Украины отказались от слов о желании Киева получить 24 истребителя

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