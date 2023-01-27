Пентагон ответил на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16

В США допустили возможность отправки боевых самолетов на Украину.

Вашингтон допускает вероятность отправки на Украину истребителей F-16, заявила заместитель официального представителя оборонного ведомства США Сабрина Сингх на брифинге, добавив, что Пентагон заявил, что Штаты не будут исключать из поставок Киеву какие-либо виды вооружений.

«Мы не собираемся ничего снимать с рассмотрения… не стану забегать вперед каких-либо пакетов (военной помощи), которые еще не были анонсированы, или решений президента или министра (обороны)», — сообщила она журналистам на вопрос о возможной отправке Украине истребителей F-16.

Сингх добавила также, что истребители F-16 представляют из себя «сложную систему» вооружения, требующую обучения персонала.

Ранее официальная Москва направила странам Североатлантического альянса ноту в связи с поставками оружия Украине.

Ранее 5-tv.ru писал, что у США не оказалось в наличии свободных танков Аbrаms для Украины.