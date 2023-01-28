The Sun: Минобороны Британии опасается попадания танков Challenger 2 к ВС РФ

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Рита Цветкова
Рита Цветкова 19

The Sun: Минобороны Британии опасается попадания танков Challenger 2 к российским военным

The Sun: Минобороны Британии опасается попадания танков Challenger 2 к ВС РФ

Фото: www.globallookpress.com / UK Ministry of Defence

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Тема:
Спецоперация

Военные Соединенного Королевства разрабатывают чрезвычайный план предотвращения нежелательного сценария.

Британские военные всерьез опасаются попадания своих танков Challenger 2 в руки бойцов Вооруженных сил (ВС) РФ. Об этом сообщает газета The Sun со ссылкой на собственные источники. По данным издания, Минобороны Соединенного Королевства разрабатывает чрезвычайных план предотвращения подобной ситуации.

«Наихудший сценарий заключается в ситуации, когда танк уничтожается, когда линии обороны рушатся, а дружественные силы отступают», — заявил информатор.

Великобритания планирует отправить на Украину в качестве военной помощи 14 танков Challenger 2 до конца марта. В ближайшие дни украинских боевиков начнут обучать обращению с ними. Если боевая техника окажется в распоряжении российской армии, пишет газета, это станет сущим «кошмаром», ведь тогда ВС РФ смогут детально изучить танки и использовать знания в своих интересах.

По информации источников британской газеты, план подразумевает немедленную эвакуацию машин с поля боя в случае их повреждения. Также рассматриваются запасные варианты, в том числе привлечение частных военных подрядчиков для вывоза подбитых западных танков из зоны спецоперации.

Как известно, Россия направила странам НАТО ноту в связи с поставками вооружений киевскому режиму. Все пришедшие грузы с Запада, как публично заявлял глава МИД РФ Сергей Лавров, станут законными целями армии. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь отмечал — накачивание Украины оружием лишь затягивает конфликт и пресекает возможность мирных переговоров.

Ранее 5-tv.ru объяснял, почему украинские боевики не смогут быстро обучиться работе с западными танками.

Тема:
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