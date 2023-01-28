ВСУ не смогут быстро обучиться работе на западных танках

Помимо размытых сроков поставки западного вооружения на Украину к этому прибавляется и человеческий фактор: на обучение у ВСУ уйдет немалый срок.

Украинский инструктор рассказал о грядущих усиленных тренировках по обучению вождения иностранной техники и сравнил переход на немецкий танк Leopard с пересадкой с машины двадцатого века на спортивный Porsche. Об этом пишет издание Financial Times.

Военный инструктор ВСУ заявил, что западная техника намного сложнее в использовании, нежели советская. Тренировки украинских военных из-за обучения по эксплуатации немецких танков Leopard 2 будут усложняться. В феврале месяце у солдат появятся дополнительные задания по обучению.

Также есть информация о том, что для обучения военных по управлению американских танков M1 Abrams потребуется не менее пяти недель, но точные даты поставок неизвестны.

Некоторые эксперты считают, что обучение украинских военнослужащих для управления немецкими и британскими танками Leopard 2 и Challenger 2 может занять даже годы, поэтому, скорей всего, управлять техникой будут пока что иностранные экипажи.

Редактор издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков в диалоге ТАСС выразил уверенность, что быстро обучить управлению западными танками экипажи ВСУ не получится.

«Если смотреть программу подготовки в ФРГ или Великобритании, то она занимает не один год. Поляки, которые получили Leopard когда-то, переобучались в течение двух-трех лет. Причем это мы говорим о контрактниках, профессиональных военных», — объясняет эксперт.

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По словам Леонкова, этот процесс занимает не один год. В советской армии этому обучали два года, и только к концу второго года обучения танковый экипаж был способен выполнить любые боевые задачи.

«Но танки Leopard 2 и Challenger 2 более сложные, потому что в них много всякой электроники, и любая „криворукость“ может привести к поломкам», — отметил военный эксперт.

Весной 2022 года власти Москвы высказали ноту государствам, входящим в НАТО по причине снабжения оружием Украины. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что такая «помощь» военного предназначения превращается в цель для уничтожения российскими ВКС.

Ранее 5-tv.ru писал, что украинский дипломат назвал число танков, которые Запад обещал передать Киеву.