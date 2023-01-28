Эксклюзивные кадры последствий удара по больнице Новоайдара из РСЗО HIMARS

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Рита Цветкова
Рита Цветкова Эксклюзив 3 633

Минобороны: при ударе со стороны ВСУ по больнице в ЛНР погибли 14 человек

Фото, видео: 5-tv.ru

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В момент атаки в районной клинике находились гражданские и военные медики, спасавшие мирное население и бойцов ВС РФ.

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ) ударили по больнице в населенном пункте Новоайдар Луганской народной республики (ЛНР). Целенаправленная атака производилась из поставленной киевскому режиму американской стороной реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. О случившемся сообщила пресс-служба Минобороны России.

Съемочная группа «Известий» побывала на месте событий и предоставила эксклюзивные кадры последствий падения снаряда. На некоторых участках здание разбито до основания, повсюду обломки вперемешку с окровавленными одеялами пациентов. ВСУ стремились к максимальному числу жертв — дали несколько залпов по объекту когда люди еще спали, приступила к работе только часть медперсонала.

«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 человек. Получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — говорится в сообщении ведомства.

Снаряд упал ранним утром, в 7:30. Отмечается, что удар по мирным жителям ЛНР был намеренным. В момент атаки в здании больницы находились гражданские и военные врачи, которые на протяжении многих месяцев в этих стенах оказывали помощь мирному населению и военнослужащим. Российское оборонное ведомство назвало инцидент тяжким военным преступлением киевского режима.

Ранее 5-tv.ru публиковал кадры с последствиями атаки Новой Каховки украинскими неонацистами. Боевики выпустили несколько десятков снарядов.

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