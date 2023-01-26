Варварский обстрел: жуткие последствия атаки Новой Каховки украинскими неонацистами
Военкор «Известий» показал последствия обстрела Новой Каховки со стороны ВСУ
Фото, видео: 5-tv.ru
Количество жертв и разрушений уточняется. Боевики выпустили несколько десятков снарядов.
Последствия обстрела Новой Каховки в Херсонской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) публикует 5-tv.ru. В результате атаки украинские боевики разрушили жилые дома, в зданиях зияют огромные дыры.
Перед этим представитель оперативных региональных служб сообщал, что боевики ВСУ обстреливали села и города под Херсоном, что расположены на левом берегу Днепра. Националисты выпустили по населенным пунктам около 40 артиллерийских снарядов.
«Ночью и утром укронацисты совершили варварский обстрел мирного населения Новой Каховки. Пострадали жилые дома», — сообщили в администрации.
Количество жертв и разрушений уточняется. Россия продолжает спецоперацию на Украине с целью прекращения геноцида гражданских со стороны киевских властей. Конечная цель российских военных — демилитаризация и денацификация Незалежной.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему конфликт на Украине перешел в прямое столкновение НАТО и РФ.
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