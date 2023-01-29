Названа дата выхода сериала о группе «Король и Шут»

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Иван Обухов
Иван Обухов 16

Сериал о петербургской хоррор-панк-группе «Король и Шут» выйдет 2 марта

Названа дата выхода сериала о группе «Король и Шут»

Фото: www.globallookpress.com / Anton Belitsky

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Сериал о петербургской хоррор-панк-группе «Король и Шут» выйдет на стриминговой платформе.

Сериал, посвященный творчеству петербургской хоррор-панк-группе «Король и Шут» будет представлен зрителям 2 марта 2023 года. Об этом экс-участник группы Андрей Князев сообщил на BUBBLE Comics Con 2023.

Одной из сюжетных линий станет фантазия с участием выдуманных персонажей из песен культовой группы.

В основе же повествования — хроника становления группы и история ее фронтмена — Михаила Горшенева — получившего всероссийскую известность под псевдонимом Горшок.

Зрители узнают, как познакомились будущие участники легендарного коллектива в конце восьмидесятых, увидят хроники их творческого пути и узнают подробности тригической гибели Горшенева в 2013 году.

В сериале снялись Влад Коноплев, Даниил Вахрушев, Илья Ловкий, Данила Рассомахин, Лера Зоидова, Дарья Мельникова, Вера Вольт и другие.

Режиссером проекта выступил Рустам Мосафир, продюсером — Дмитрий Нелидов. Над созданием сериала работала «Плюс Студия», компания «Лунапарк» и «Лига фильм».

Ранее 5-tv.ru писал, что Дарья Мороз стала режиссером и приступила к съемкам сериала про секс.

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