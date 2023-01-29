МИД РФ: США передадут танки Киеву, чтобы подровнять «общенатовскую шеренгу»

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Иван Обухов
Иван Обухов 55

Замглавы МИД РФ Рябков: США приняли решение о поставках Abrams Украине, «чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу»

МИД РФ: США передадут танки Киеву, чтобы подровнять «общенатовскую шеренгу»

Фото: www.globallookpress.com / Master Sgt. Matthew Plew

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В российском МИД считают действия США «крайне деструктивным шагом».

Вашингтон решился отправить на Украину свои танки Abrams, чтобы «подровнять общенатовскую шеренгу». С таким заявлением выступил заместитель руководителя российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков, чьи слова приводят РИА Новости.

«Американцы пошли на этот шаг, чтобы опять подровнять общенатовскую шеренгу, свой строй, провести расчет «на первый, второй», — заявил дипломат.

Замглавы МИД РФ расценил такой шаг американских властей как чрезвычайно деструктивное действие с их стороны, в том числе и с позиции «попытки реализовать выраженный эскалационный сценарий».

25 января стало известно, что хозяин Овального кабинета Джо Байден заявил о планах передать украинским боевикам 31 танк Abrams.

Ранее 5-tv.ru писал, в какой срок ВСУ обучатся управлять западными танками.

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