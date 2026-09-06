Захарова заявила, что Зеленский «переплюнул» бен Ладена

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Светлана Стофорандова
Светлана Стофорандова Журналист 27 0

Дипломат назвала главу киевского режима прямой угрозой для всего мира.

Как Захарова относится к Зеленскому

Фото: Reuters/Valentyn Ogirenko

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Захарова заявила, что Зеленский переплюнул бен Ладена

Глава киевского режима Владимир Зеленский превзошел террориста Усаму бен Ладена по масштабам деятельности и представляет угрозу для всего мира. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в интервью «Российской газете».

«Раньше в Вашингтоне, в Лондоне, в других натовских столицах говорили, что бен Ладен — это угроза международному миру. Но, вы знаете, Зеленский переплюнул бен Ладена. Он уже везде себя зарекомендовал», — сказала дипломат.

По словам Захаровой, деятельность нынешних украинских властей представляет собой своеобразную бизнес-модель, связанную с экспортом терроризма. Она считает, что Киев принимает заказы на проведение атак в интересах внешних сил.

В качестве примера представитель МИД привела удары по объектам Каспийского трубопроводного консорциума и гражданским танкерам, перевозящим казахстанское сырье. По ее словам, подобные действия затрагивают энергетическую безопасность и одновременно наносят ущерб интересам западных государств, которые поддерживают Украину.

Ранее 5-tv.ru писал, что на Украине стали звучать угрозы в адрес гражданских полетов в России. Президент РФ Владимир Путин назвал подобные заявления Зеленского «заявкой на государственный терроризм».

По словам российского лидера, Киев выступает за возобновление переговоров, однако Москва не намерена вести их с теми, кого считает террористами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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