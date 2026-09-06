«Начинают понимать»: Запад осознает неизбежность краха киевского режима

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Сергей Добровинский
Сергей Добровинский 34 0

Британский аналитик отметил кризис у Украины на линии фронта и в экономике.

Когда наступит крах киевского режима

Фото: www.globallookpress.com/Elisa Schu

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Аналитик Меркурис: Запад осознает неизбежность поражения Украины

Запад осознает неизбежность поражения Украины в конфликте с Россией. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире подкаста на YouTube.

«В Киеве, в западных столицах и в Соединенных Штатах постепенно начинают понимать, что этот конфликт проигрывается», — сказал эксперт.

По словам аналитика, кризис на Украине наблюдается как на наземной линии фронта, так и в воздушном пространстве, а также в экономической сфере.

Кроме того, точка зрения противников России на Западе меняется от осознания того, что запугать и сломить Москву санкциями не получится.

Тем не менее, как ранее отметил советник президента России Кобяков, Запад вложил в украинскую авантюру 600 миллиардов долларов и пойдет на все, чтобы продолжить боевые действия. Уже сейчас ЕС бьет тревогу из-за того, что на фронте наступает коренной стратегический перелом в пользу РФ. Советник напомнил, что президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме пообещал продолжить неотвратимое наступление по всем направлениям фронта.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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