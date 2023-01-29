Крымский мост закроют для автотранспорта 31 января

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 25

Минтранс РФ предупредил о закрытии Крымского моста 31 января для проведения ремонта

Крымский мост закроют для автотранспорта 31 января

Фото: © РИА Новости / Пресс-служба Росавтодор

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Полностью восстановить объект запланировано к зиме текущего года.

Крымский мост закроют для автотранспорта 31 января для проведения ремонтных работ. Как сообщили в Минтрансе, ограничения будут действовать с полуночи до полудня. Три дня назад сообщалось, что движение по Крымскому мосту восстановилось для автомобилей и автобусов. Работы были выполнены досрочно.

Также транспортное ведомство информировало об ограничениях 25 января и полном закрытии моста на следующий день. Кроме того, движение перекрывалось 14, 17 и 20 января и тоже возобновлялось раньше срока.

Отмечалось, что полное восстановление инженерной и транспортной инфраструктуры Крымского моста с учетом поврежденного железнодорожного полотна запланировано к началу зимы 2023 года.

Крымский мост частично пострадал после подрыва грузовика в октябре 2022 года. Тогда взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава с последующим частичным обрушением двух автомобильных пролетов. Инцидент российские власти признали терактом. Трагедия унесла жизни четырех человек.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как проходят восстановительные работы на Крымском мосту.

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