«Это превратилось в практику»: как остановить удары ВСУ по больницам

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист Эксклюзив 877

Член СПЧ Вышинский назвал обстрелы больниц обычной практикой Киева

Фото, видео: www.globallookpress.com / Pavel Kashaev, Павел Кашаев; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация

Уничтожение военной инфраструктуры и орудий преступлений Незалежной — единственный верный план действий для России.

Силами ВСУ были нанесены удары по больницам в Новоайдаре и Новой Каховке. В следствии обстрелов гражданской инфраструктуры пострадали мирные жители, медики и дети, есть погибшие. Член Совета по правам человека Кирилл Вышинский в беседе с 5-tv.ru прокомментировал очередное военное преступление киевского режима и рассказал, какой ответ Россия должна дать на бесчеловечные деяния Украины.

Журналист ранее занимал пост главного редактора «РИА Новости — Украина», а также является украинским и российским общественным деятелем. Рожденный в Днепропетровске и обвиненный на родине в госизмене Вышинский выразил обеспокоенность тем, что обстрел больниц не станет последним злодеянием ВСУ.

По словам эксперта, украинские боевики совершили очередное намеренное масштабное преступление. ВСУ прекрасно знают геолокации и ориентируются на местности, поэтому они тщательно планируют свои террористические акты и целенаправленно наносят удары по гражданским объектам, прекрасно понимая, что там есть люди.

«Женевские конвенции были нарушены еще начиная с 2014 года. В 2014 году украинская штурмовая авиация бомбила центр Луганска, городскую администрацию. Тогда тоже погибли люди, мирные гражданские», — подчеркнул журналист.

Вышинский навал беззаконие ВСУ «систематической историей». Он считает, что говорить об обстрелах со стороны противника, как о чрезвычайных ситуациях не актуально, так как они уже превратились в практику.

«Можно только констатировать, что они эту практику продолжают и наносят удары по гражданской инфраструктуре. <…> Ясно, что никакого стратегического значения этот удар в военном смысле не имеет», — объяснил специалист.

Журналист считает, что ответное разрушение военной инфраструктуры ВСУ — это единственный осмысленный ответ на киевскую агрессию. Россия ни в коем случае не должна платить противнику той же монетой, да и не опуститься до подобных бесчестий.

«Уничтожать их средства нанесения ударов — это единственная действенная реакция в такой ситуации», — заключил Вышинский.

Ранее 5-tv.ru писал, что МИД РФ назвал отсутствие реакции на обстрелы больниц со стороны США и НАТО подтверждением причастности к совершаемым военным преступлениям.

Тема:
Спецоперация
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