В МИД РФ назвали военным преступлением обстрел больниц боевиками ВСУ

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Рита Миронова
Рита Миронова 53

Вооруженные силы Украины (ВСУ) обстреляли больницы в Новой Каховке и Новоайдаре. Погибли 14 человек.

В МИД РФ назвали военным преступлением обстрел больниц боевиками ВСУ

Фото: 5-tv.ru

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Тема:
Украинский кризис

В МИД РФ заявили, что обстрел больниц в Новой Каховке Херсонской области и Новоайдаре в ЛНР со стороны Украины является тяжким военным преступлением. Текст заявления появился на официальном сайте ведомства.

«Преднамеренный обстрел действующих гражданских медицинских учреждений и целенаправленное убийство мирных граждан являются тяжкими военными преступлениям», — заявили в МИД.

Также в российском ведомстве отметили отсутствие реакции со стороны США и НАТО, что напрямую подтверждает причастность этих сторон к совершаемым преступлениям. Не реагируют на действия киевского режима и международные структуры, которые должны давать беспристрастную оценку.

«Все эти творимые киевскими вооруженными формированиями под эгидой Запада акты криминального беспредела не будут оставлены безнаказанными. Они тщательно фиксируются. Организаторы и исполнители понесут неотвратимое наказание», — отметили в МИД РФ.

Украинские националисты обстреляли больницы с мирными жителями американскими ракетами. В Новоайдаре погибли 14 человек, еще 24 пациента получили ранения. В Новой Каховке обошлось без пострадавших — около 17 снарядов прилетели в детское отделение и отделение женской консультации.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры последствий удара по больнице Новоайдара из РСЗО HIMARS.

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