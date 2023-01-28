Минобороны: ВСУ нанесли удар по больнице Новоайдара из американской РСЗО HIMARS
Вследствие удара по районной больнице в ЛНР погибли люди, пострадали медики.
Фото, видео: © РИА Новости / Константин Михальчевский; Telegram / Правительство Луганской народной республики; 5-tv.ru
Боевики ВСУ нанесли удар по гражданской больнице в населенном пункте Новоайдар в ЛНР, сообщает Минобороны РФ.
Удар украинских националистов был нанесен около 7:30 утра. Били по мирным жителям из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.
В районной больнице в момент удара находились гражданские и военные медики, которые оказывали помощь местному населению и военнослужащим.
«В результате попадания реактивных снарядов с осколочно-фугасной боевой частью в здание погибло 14 человек. Получили ранения различной степени тяжести 24 пациента больницы и медицинский персонал», — говорится в сообщении ведомства.
В Минобороны отметили, что ракетный удар по действующему гражданскому медицинскому учреждению — тяжкое военное преступление киевского режима.
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