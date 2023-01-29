Андрей Соколов раскрыл правду о том, сколько раз был женат на самом деле

Звезде российского кино приписывают множество романов с российскими и иностранными знаменитостями. Но правда ли это?

Не афиширующий личную жизнь актер Андрей Соколов ответил наконец на вопрос, долго мучивший его поклонниц, — сколько раз он был женат на самом деле.

СМИ до этого публиковали разные данные о браках Соколова, в основном сходясь на том, что их было три. Однако это оказалось ошибкой. Впрочем, актера, по собственному признанию, не раздражают домыслы в прессе на его счет.

«Абсолютно спокойно к этому отношусь. Допускаю существование слухов. По поводу количества ошиблись: дважды был женат», — признался Соколов в эфире федерального телеканала.

Народный артист РФ слывет знатным ловеласом, ему приписывали романы с российскими актрисами Марией Голубкиной, Александрой Захаровой, Верой Сотниковой, а также с зарубежными звездами — Мариной Влади и Патрисией Каас.

Однако сам Соколов о своих победах на любовном фронте не распространяется. Он считает, что всего одно необдуманное слово может иметь очень неприятные последствия.

«У меня был случай, когда одно неосторожное слово вызвало смерть другого человека. Мы настолько все в тонких материях существуем… Я чувствую некоторую ответственность за то, что могу брякнуть иногда, или обидев, или недосказав», — признался актер.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о знаменитых женщинах, которые не смогли устоять перед чарами актера Андрея Соколова.