Разведчики спецназа уничтожили американский БТР М113 с боевиками ВСУ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 356

Натовский бронетранспортер с украинской начинкой был устранен ракетным ударом из ПТРК.

Разведчики спецназа уничтожили американский БТР М113 с боевиками ВСУ

Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze

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Тема:
Спецоперация

Разведчики 58-го отдельного батальона спецназначения ликвидировали БТРК М113 производства США вместе с личным составом вооруженных сил Украины. Видео удара российских военных по противнику в своем официальном Telegram-канале опубликовала Народная милиция ДНР.

Позиции ВСУ были обнаружены в ночи, когда из бронетранспортера высаживалась группа бойцов ВСУ. По данным НМ, цель была уничтожена с помощью противотанковой управляемой ракеты, входящей в состав ПТРК.

Подробности о потерях живой силы среди боевиков ВСУ не сообщается.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что западные поставки киевскому режиму позволяют армиям Европы и США обновлять свое вооружение и технику. Сбыт устаревших моделей на Украину, в частности БТР, БМП и танков 30-50-летней давности приносят хорошие средства для более передовых разработок.

Тема:
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