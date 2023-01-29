Разведчики спецназа уничтожили американский БТР М113 с боевиками ВСУ
Натовский бронетранспортер с украинской начинкой был устранен ракетным ударом из ПТРК.
Фото: www.globallookpress.com / Philipp Schulze
Разведчики 58-го отдельного батальона спецназначения ликвидировали БТРК М113 производства США вместе с личным составом вооруженных сил Украины. Видео удара российских военных по противнику в своем официальном Telegram-канале опубликовала Народная милиция ДНР.
Позиции ВСУ были обнаружены в ночи, когда из бронетранспортера высаживалась группа бойцов ВСУ. По данным НМ, цель была уничтожена с помощью противотанковой управляемой ракеты, входящей в состав ПТРК.
Подробности о потерях живой силы среди боевиков ВСУ не сообщается.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что западные поставки киевскому режиму позволяют армиям Европы и США обновлять свое вооружение и технику. Сбыт устаревших моделей на Украину, в частности БТР, БМП и танков 30-50-летней давности приносят хорошие средства для более передовых разработок.
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