Двое рабочих в Израиле пострадали при запланированном разрушении моста

В Израиле рабочие так увлеклись разрушением моста, что оказались в больнице.

Сразу несколько машин спецтехники участвовали в демонтаже конструкции. И в какой-то момент она не выдержала их веса.

При обрушении пострадали двое рабочих, а прораба теперь допрашивает полиция.