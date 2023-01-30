Двое рабочих в Израиле пострадали при запланированном разрушении моста
Демонтаж конструкции был намеренным, но что-то пошло не по плану.
Фото, видео: www.globallookpress.com / Nina Liashonok; 5-tv.ru
В Израиле рабочие так увлеклись разрушением моста, что оказались в больнице.
Сразу несколько машин спецтехники участвовали в демонтаже конструкции. И в какой-то момент она не выдержала их веса.
При обрушении пострадали двое рабочих, а прораба теперь допрашивает полиция.
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