Росавтодор: началось автомобильное движение по Крымскому мосту после ремонта

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 24

Минтранс РФ возобновил автомобильное движение по Крымскому мосту после ремонта

Росавтодор: началось автомобильное движение по Крымскому мосту после ремонта

Фото: www.globallookpress.com / Aleksey Nikolskyi/Kremlin Pool

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Весной этого года переправа будет полностью восстановлена после терактов украинских националистов.

Автомобильное движение по Крымскому мосту возобновилось после ремонта. Информация об этом появилась на сайте Федерального дорожного агентства Росавтодор.

«Сегодня в 06:30 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами», — сообщили на сайте агентства.

О планирующемся перекрытии стало известно еще вчера. Сообщалось, что движение автомобилей разрешат к 12:00, но работы получилось завершить раньше заявленного срока.

Недавно вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил об окончании установки третьего пролета на левой стороне автомобильной части на переправе. Ранее строители также закончили работы по установке первого и второго пролетов. Известно, что завершить восстановление автомобильной части переправы запланировали в начале весны 2024 года.

Часть моста в Крыму была повреждена из-за подрыва грузовика в прошлом году 8 октября. Из-за теракта украинских националистов взорвались семь топливных цистерн железнодорожного состава. Два автомобильных пролета на переправе были разрушены, в трагическом происшествии погибли четыре человека.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что двое рабочих в Израиле пострадали при запланированном разрушении моста.

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