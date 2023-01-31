ДТП без срока давности: в России появилась новая схема мошенничества

В России набирает обороты новый вид жульничества, связанный с автострахованием. Пользуясь несовершенством законов, предприимчивые юристы заставляют виновников мелких ДТП платить якобы за ремонт спустя несколько лет после аварий. И на фоне подорожания запчастей, подобный бизнес уже поставили на поток. Екатерина Моран нашла автора хитрой схемы, который хоть и стесняется публичности, но абсолютно уверен в законности своих действий.

Елена едва сдерживает возмущение. В сентябре 2019 года она стала виновницей ДТП, задев заднее крыло чужого автомобиля. Тогда обошлись евро-протоколом и забыли. Но через два года пришло письмо от некоего Осипова Юрия Михайловича с требованием возместить ущерб. Как выяснилось, предприниматель приобрел у потерпевшей стороны право требования к страховой компании, а заодно и к Елене в случае, если выплаты страховой будет недостаточно для ремонта. Платить Елена отказалась, и на нее подали в суд.

«По экспертному заключению страховая выплатила Осипову 54 тысячи рублей, потому что это была стоимость ремонта с учетом износа деталей. А полная стоимость без учета износа деталей — 69 тысяч рублей. Вот Осипов Юрий Михайлович и утверждал, что денег для ремонта не хватило и нужно доплатить», — рассказала виновница в ДТП Елена Пасынкова.

С Екатерины взыскать средства Осипов решил почти через три года, теперь она должна 150 тысяч. Хотя из повреждений в том ДТП были капот и молдинги.

«Представлены доказательства того, что денег хватило и даже меньше тратится на ремонт автомобиля, но при этом они все равно требуют доплатить еще. То есть они прямо говорят, что это такой бизнес у них», — рассказала виновница в другом ДТП Екатерина Ермолецкая.

По словам Екатерины, доказательств того, что денег на ремонт поврежденной машины не хватило, ей не предоставили.

В такой же ситуации сотни жителей Петербурга. В мировых судах не первый год копятся иски, их уже шестьсот. Форумы автомобилистов «кипят».

«Непонятно, почему контора, выполнившая ремонт, решила не брать деньги, которые потребовались сверх страховой суммы с клиента, как обычно и делается, а взяв расходы на себя, решила взыскивать с виновника через пару лет?» — спросил один из пользователей.

«Не, ну, классная идея, в стиле Остапа Бендера. Нарисовать в документах нужную сумму на ремонт, подождать несколько лет, чтобы авто и владелец гарантированно исчезли с горизонта, и в суд», — написала другая посетительница форума.

Сам предприниматель Осипов не скрывает, что воспользовался нюансом законодательства. А его прибыль — коммерческая тайна. Взысканный ущерб минус затраты.

«Это абсолютно законная история, так как у нас право непрецедентное, даже если какие-то суды отказывают. Потому что каждый судья по-своему смотрит. Есть решение и Верховного суда, и арбитражного», — утверждает он.

Ситуация, в которой без юриста не разберешься.

«Действительно, есть такое условие продажи долга, как составлении договора цессии, то есть одно лицо приобретает долговые обязательства у другого лица. Это часто применяется в отношении страховых компаний», — объяснил юрист Тимур Матвеев.

Автоэксперты считают, что в ближайшее время такая схема будет только набирать обороты.

«Потому что с запчастями проблемы. Оценка запчастей будет разниться, потому что у нас сейчас на рынок хлынули б/у детали», — считает автоэксперт Максим Багаев.

Получается, что пока есть эта правовая коллизия, виновников ДТП могут настигнуть исковые требования еще в течение трех лет после аварии — до конца срока давности. Вариант защиты от такого сценария — фиксировать повреждения самому и до последнего хранить фото и видео, а если дойдет до суда — требовать независимую экспертизу.