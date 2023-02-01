Диабет беременных: чем опасны скачки глюкозы в крови для будущих мам

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга Эксклюзив 1 158

Врач-терапевт Тюльпина объяснила риск возникновения сахарного во время беременности

Фото, видео: www.globallookpress.com / Xinhua; 5-tv.ru

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Болезнь может омрачить не только период вынашивания ребенка, но и остаться с женщиной на всю жизнь, сделав ее инсулинозависимой.

Некоторые беременные сталкиваются со скачками глюкозы в крови и узнают о наличии гестационного диабета. В большинстве случаев он проходит сразу после родов, но бывает, что углеводный обмен не восстанавливается. Чем это может грозить, в эксклюзивном комментарии для 5-tv.ru рассказала врач-терапевт Елена Тюльпина.

Специалист напомнила, что сахарный диабет — это группа эндокринных заболеваний, связанных с нарушением усвоения глюкозы. Чаще всего встречается сахарный диабет второго типа, реже — первого. Также существует гестационная форма, характерная для женщин в положении.

«Это патологическое состояние, которое развивается в организме беременной женщины. Развитие его связано с тем, что происходит массивная гормональная перестройка. В частности, гормоны, которые вырабатываются плацентой, подавляют чувствительность инсулина к глюкозе», — пояснила Елена Тюльпина.

В такой ситуации женскому организму приходится вырабатывать еще больше инсулина — гормона, отвечающего за утилизацию глюкозы. По словам врача, с такой нагрузкой справляются далеко не все. В итоге у беременных существенно повышается сахар и возникает риск приобретения новой формы диабета.

«Особенностью гестационного сахарного диабета является то, что после родов углеводный обмен полностью восстанавливается, то есть у нас нет гормонов плаценты, которые снижали чувствительность инсулина к глюкозе, и организм способен сам восстановить нормальный углеводный обмен. Но бывает так, что во время беременности происходит манифестирование других форм сахарного диабета», — подчеркнула Елена Тюльпина.

Если уровень глюкозы в крови беременной женщины повышается до семи, то речь идет о гестационном диабете. Если показатель оказывается выше, то это может сигнализировать о начала диабета первого типа. Эта форма заболевания считается наиболее опасной — часто возникает сильное обезвоживание, которое способно спровоцировать тяжелые осложнения, вплоть до комы.

Именно с такой проблемой столкнулась популярная актриса Валерия Ланская. Как сообщал 5-tv.ru во время беременности у нее подскочил сахар, а после родов проблема усугубилась. В итоге Ланская живет с диабетом первого типа и вынуждена поддерживать свое состояние уколами.

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