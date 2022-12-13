Психолог объяснила агрессию артистов на примере Лепса и Барецкого: «Не лечится»

На днях имена знаменитостей почти синхронно попали в громкие заголовки из-за того, что оба махали кулаками. Почему артисты не могут держать ситуацию под контролем или «в бой» идут ради славы?

Психолог Ирена Сирма в эксклюзивном интервью для 5-tv.ru назвала несколько причин агрессивного поведения артистов. К примеру, в декабре участием в драках прославились сначала Григорий Лепс, которому попался под руку мужчина в петербургском баре, на днях в этом же городе попал в больницу после избиения бывший солист группы «Ленинград» Стас Барецкий. А несколькими месяцами ранее певец Витас не побоялся напасть на чиновника федерального министерства. Вероятно, так артисты просто хотели привлечь внимание к своей персоне, не исключает собеседница.

«Возможно, это попытка напомнить о себе перед Новым годом, возможно, это представление о том, что они имеют право делать все — они звезды, им за это ничего не будет. А может быть, такое поведение объясняется страхом потери популярности, и тогда агрессия выливается вовне на других людей. Агрессия — это про власть, возможно, у наших звезд такая власть над публикой теряется», — говорит собеседница.

Во-вторых, дело может быть элементарно в алкоголе. Бывает, что в обычной жизни человек и муху не обидит, а после 100 граммов в нем просыпается герой боевика. А что уж говорить, к примеру, про Лепса, который рюмкой водки часто не ограничивается, да и в категорию спокойных людей вряд ли вписывается. Временами темперамент у артиста и в трезвом состоянии зашкаливает.

«Алкоголь — это быстрый способ по щелчку переключить состояние сознания, и тогда нет никакого контроля, и тогда вы не управляете этим чувством. Агрессия нужна нам, конечно, как базовый инстинкт. Помните „Основной инстинкт“ с Шарон Стоун? У Фрейда агрессия и сексуальность имеют один источник. И если нет контакта с агрессией, нет контакта и с сексуальностью. Агрессия бывает в любой момент, проблема в том, что она копится: слой за слоем, еще с детского возраста», — поясняет психолог.

Кроме того, добавляет она, нужно учитывать и тот факт, что иногда агрессивным человек уже рождается, и тогда ну совсем тяжело держать темперамент в узде. Даже при сильном самоконтроле он рано или поздно «выстреливает», и тогда держитесь. Это, как говорится, тяжелый случай, и психологи тут бессильны.

«С темпераментом сделать ничего невозможно. Даже характер можно, как я говорю, модифицировать. А в от с агрессией, темпераментом очень сложно. Здесь важно иметь контакт с агрессией, тогда вы сможете овладеть и управлять этим чувством. Но сначала их нужно признать — агрессия отвечает за границы личности. И она в общем-то нужна, но это не значит, что нужно бить людей. Совсем нет, это про то, чтобы сказать нет, когда вам что-то не нравится», — заключила эксперт.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что появилось видео конфликта между Барецким и Данко накануне избиения.