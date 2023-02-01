«Обостряются, опускаются»: бежавшая из РФ Литвинова «отрастила» кошачьи уши
Сбежавшая из РФ Литвинова «отрастила» кошачьи уши
Фото, видео: www.globallookpress.com / Genrietta Peryan; Telegram / renatalitvinova; 5-tv.ru
Актриса продолжает создавать видимость, будто у нее за границей все складывается так, как она хочет. В течение дня — работа, вечером — прогулки по ночному городу.
Уехавшая вскоре после начала спецоперации за границу Рената Литвинова, несмотря на многочисленные осуждения, обвинения в предательстве Родины, продолжает делиться с интернет-пользователями деталями своей жизни. На днях она показала, как прогулялась по ночному Парижу после трудового дня и, конечно, не выделиться от других гуляющих она не смогла. Надела шапку с ушами.
«Такая красивая шапочка-спасительница после спектаклей и сумбурных ночей (вперемешку с днями), уши то обостряются, то опускаются в зависимости от настроя», — подписала кадр знаменитость.
Интернет-пользователи образ не оценили. Некоторые предположили, что Литвинова просит милостыню с протянутой рукой, другим же не понравилась модель головного убора. Но знаменитости вовсе нет дела до негативных комментариев публики.
К слову, в Париже Литвинова живет вместе с певицей Земфирой, которая также осудила действия России после начала спецоперации. В Париже актриса снимается для модных брендов, ходит по подиуму, пишет сценарии и ставит спектакли.
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