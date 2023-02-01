В Лос-Анджелесе состоялась премьера документального фильма, который в ближайшее время обещает побить рекорды просмотров по всему миру. Откровениями о своей карьере и личной жизни поделилась одна из самых популярных американских звезд 90-х Памела Андерсон. Актриса и фотомодель много раз оказывалась в центре громких скандалов, вся ее жизнь проходила под объективами папарацци, но только сейчас Андресон решилась сама рассказать о своих тайнах и о том, как они повлияли на ее судьбу. Корреспондент «Известий» Алиса Паршакова увидела ленту.

«Я впервые хочу быть полноправной хозяйкой рассказа о себе», — гордо заявляла Памела.

Почти два часа откровений от, пожалуй, самой откровенной голливудской звезды.

Может, мне все интервью провести голой? В этом нет никакой загадки», — констатировала актриса.

Памела Андерсон, похоже, решила не отставать от коллег по цеху, которые штампуют мемуары, и от того же принца Гарри, о чьей жизни уже сняли целый сериал. Актриса и модель в свои 55 пустила журналистов не только в спальню, но и в душу.

«Мне пришлось строить карьеру на осколках, но я не какая-то девица в беде», — постоянно повторяла Памела Андерсон.

В нашумевшей документалке «Памела, история любви» — голая правда о ее пути к славе. Андерсон начинала с Playboy, затем блондинка с обложки попала в сериал «Спасатели Малибу». Красивые девушки в красных купальниках были настолько популярны, что шоу с аудиторией в миллиард зрителей побило все рейтинги, оказалось в книге рекордов Гиннесса, а Памелу сделало главным секс-символом Америки 90-х и нулевых.

Но всю жизнь, признается Андерсон, она мечтала совсем о другом и тщетно пыталась убедить в этом весь мир.

«Я — серьезная актриса», — утверждала леди.

А еще она хотела любить, но так и не нашла свое счастье. За ее плечами шесть браков — с музыкантами, игроком в покер и даже личным телохранителем.

«Может быть, это ее самое любимое занятие на свете — влюбляться. Идея разлюбить ей тоже нравится», — отмечалось в фильме.

В ленте собрали все архивные кадры того времени, когда пресса смаковала ее бурные романы. Особенно разгулялась фантазия репортеров на фоне слухов о слишком теплых отношениях Памелы с разоблачителем американских спецслужб Джулианом Ассанжем. А чего стоит просочившееся в сеть секс-видео с первым мужем Томми Ли! Пятно на репутации, которое Андерсон не может отмыть до сих пор.

«Я вытеснила эту украденную пленку из своей памяти, чтобы уцелеть. И теперь, когда все это всплывает снова, меня тошнит», — призналась Памела.

Именно Томми Ли Памела сейчас называет своей настоящей и единственной любовью. Она сказала «да» всего через четыре дня после знакомства, и в 90-х они буквально не могли и шагу ступить без папарацци. Ярким у них было все — начиная от свадьбы в бикини и шортах, заканчивая громкими ссорами и домашним насилием.

«Я много раз забирал ее от адвоката, летал за ней и ее детьми и прятал ее в Аспене месяц, потому что супруг избивал ее», — говорил друг и четвертый муж Андерсон, кинопродюсер Джо Питерс.

Как раз кинопродюсер Джон Питерс вытаскивал Андерсон из всех передряг и признавался, что 35 лет любил и ждал лишь ее. Сама Памела то ли реально влюбилась в столь верного поклонника, то ли просто решила нестандартно отблагодарить — вышла за него замуж, но не протянула в браке и двух недель. Андерсон привыкла к вниманию и информационный повод — выход фильма — использовала на полную.

«Все видели так много, но на самом деле лишь ограниченную версию. И я подумала, что это может быть вдохновляюще. Ключи от моих архивов. Я хочу, ребята, чтобы вы имели полный доступ. И вы просто сойдете с ума», — подчеркнула дива.

Может, в актерской профессии и личной жизни Памела и не состоялась на все 100%, но что-что, а, по мнению фанатов, сводить с ума она точно умеет. В комментариях — еще к тизеру — звезду завалили комплиментами.