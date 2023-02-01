Это не санаторий: Юлия Ефременкова отказалась от сиделки для заболевшей бабушки

Пожилая женщина, заменившая теледиве маму, оказалась в больнице. На прошлой неделе у нее открылось кровотечение.

Бабушка звезды «Дома-2» Юлии Ефременковой попала в больницу из-за серьезных проблем со здоровьем. У пожилой женщины, воспитавшей теледиву, произошло желудочное кровотечение. Изначально Ефременкова решила нанять сиделку, но позже отказалось от услуг, о чем рассказала в своем микроблоге.

По словам девушки, состояние близкого для нее человека ухудшилось: бабушку перевели в палату интенсивной терапии. Посторонние не могут находиться рядом с больными, поэтому теледиве и пришлось отказаться от сиделки.

Также Юлия Ефременкова призналась, что не может не только навестить бабушку, но и позвонить ей. Она надеется, что родственнице станет лучше, и в скором времени ее переведут в обычную палату. Однако на прошлой неделе пожилая женщина перенесла переливание крови, к тому же у нее диагностировали двустороннюю пневмонию.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Юлия Ефременкова живет в постоянном стрессе из-за страха за своих детей. Девушка родила близнецов недоношенными и теперь старается максимально оберегать их.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ