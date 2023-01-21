«Сильно давят»: Ефременкова из «Дома-2» рассказала о главном страхе за близнецов

Знаменитость с рождением первенцев полностью погрузилась в материнство. Каждый день она сталкивается с трудностями, которые все больше давят на ее эмоциональное состояние.

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Юлия Ефременкова призналась, она вот уже четвертый месяц живет в непокидающем ее страхе за малышей. Поэтому в последнее время она даже задумалась о походе к специалисту.

Беременность знаменитости протекала сложно, близнецы родились раньше положенного срока, первый месяц своей жизни они провели в больничных стенах. Набирали вес и силы. После выписки из роддома молодая мама вместе с возлюбленным без помощи нянь и родственников ухаживает за малышами, у которых то и дело возникают некоторые трудности со здоровьем. Все это сильно изматывает не только физически, но и морально.

«К сожалению, да, и на меня они (тревожные мысли — Прим. ред.) очень сильно давят. Думаю обратиться с этим к психологу», — пожаловалась Евременкова в социальной сети.

Порой Ефременкову пугает даже вопрос, как малышей одевать зимой. Она старается укутать детей, хотя понимает, что нельзя грудничков одевать так, чтобы им было жарко. Но все равно ничего с собой поделать не может. Ей вечно кажется, что дети могут замерзнуть на улице. Кроме того, в каких-то вопросах Ефременковой советы давала ее мама Алевтина Анатольевна. Но на днях женщине по дороге из поликлиники стало плохо. Пришлось вызвать скорую, которая отвезла в больницу. Там ее сначала положили в реанимацию. Сейчас уже перевели из реанимации, но она по-прежнему слаба.

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