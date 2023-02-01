Туристы из Бельгии оставили ребенка в аэропорту, чтобы не покупать ему билет

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Родители утверждают, что просто пошли искать сотрудников авиакомпании, но им никто не верит.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

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Работников аэропорта в Тель-Авиве шокировали туристы из Бельгии. Они оставили своего новорожденного ребенка на стойке регистрации, а сами ушли на посадку.

По словам сотрудников бюджетной авиакомпании, семейная пара только перед вылетом узнала, что для малыша нужен отдельный билет. Они отказались его покупать. И после споров просто отправились на паспортный контроль, оставив младенца в коляске.

В аэропорту заявили, что никогда не видели ничего подобного. И вызвали полицию. Родителей задержали, они попытались оправдаться, что не собирались бросать ребенка, а просто хотели решить вопрос и пошли искать руководство авиакомпании. Но почему-то вдвоем.

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