Туристы из Бельгии оставили ребенка в аэропорту, чтобы не покупать ему билет

Работников аэропорта в Тель-Авиве шокировали туристы из Бельгии. Они оставили своего новорожденного ребенка на стойке регистрации, а сами ушли на посадку.

По словам сотрудников бюджетной авиакомпании, семейная пара только перед вылетом узнала, что для малыша нужен отдельный билет. Они отказались его покупать. И после споров просто отправились на паспортный контроль, оставив младенца в коляске.

В аэропорту заявили, что никогда не видели ничего подобного. И вызвали полицию. Родителей задержали, они попытались оправдаться, что не собирались бросать ребенка, а просто хотели решить вопрос и пошли искать руководство авиакомпании. Но почему-то вдвоем.