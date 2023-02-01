Россияне пострадали при сходе лавины в Индии

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Всего от стихии на курорте спасен 21 человек.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Saqib Majeed; 5-tv.ru

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Восемь россиян пострадали при сходе мощной лавины в Индии. Вот эти кадры. Все произошло на популярном горнолыжном курорте в Кашмире. В этот момент на склоне были сотни людей — в том числе и наши соотечественники. Многие просто не успели спрятаться.

Известно, что россияне пострадали незначительно, им даже не потребовалась серьезная помощь. Но для двоих поляков это горнолыжное катание стало последним. На место происшествия быстро прибыли спасатели, которые помогли выбраться из снежного плена трем группам туристов. Всего в Западных Гималаях спасен 21 человек.

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