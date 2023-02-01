В Кремле раскрыли, как поставки дальнобойных ракет Киеву повлияют на ход СВО
Песков: возможные поставки США ракет большой дальности Украине не изменят хода СВО
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Штаты впервые могут отправить Незалежной оружие, которое достигает цели на расстоянии 150 километров. Неужели страна пойдет на этот шаг?
В Кремле прокомментировали новый пакет американской помощи Киеву. США рассматривает возможность очередной военной поставки, которая обойдется стране более чем в два миллиарда долларов. По данным западных СМИ, в «посылку» впервые с начала СВО могут войти дальнобойные ракеты.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков признался, что в Москве инициативу Запада расценивают, как еще один шаг, накаляющий ситуацию вокруг украинского кризиса.
«Это прямой путь к нагнетанию напряженности, к повышению уровня эскалации. Мы это видим, это требует от нас дополнительных усилий», — сообщил он.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что у российской стороны есть цель — это продолжение спецоперации. Он также добавил, что задачи, обозначенные главой государства, остаются прежними.
«Еще раз — это не изменит ход событий, специальная военная операция будет продолжаться», — заключил
Специальная военная операция по демилитаризации и денацификации Украины продолжается с зимы 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля, после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее 5-tv.ru писал, какая военная инфраструктура НАТО работает против России.
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