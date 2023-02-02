«Пушечное мясо»: Киев проводит мобилизацию в Снигиревском районе под Херсоном
Глава Снигиревской районной администрации Барбашов: Киев проводит тотальную мобилизацию
Фото: Яковлева Ирина / ТАСС
Людей хватают буквально на улице, что является ничем иным как похищением.
Киевский режим устроил облаву на мужчин, проживающих в Снигиревском районе Херсонской области. О тотальной мобилизации в местности заявил ее глава Юрий Барбашов.
«Берут людей на улице, хватают, фактически это похищение людей. Люди боятся выходить элементарно на улицу, чтобы не быть схваченными и насильно помещенными в украинские подразделения, которые сразу же посылаются в самые горячие точки фронта, откуда они вряд ли вернутся вообще. Рассматриваются как пушечное мясо», — заявил Барбашов РИА Новости.
Чиновник также обратил внимание и на то, что российская администрация стремилась сохранить жизни местных жителей, в то время как киевские власти не ценят жизни людей.
К слову, в январе на Украине началась вторая волна мобилизации. Минобороны страны намерено призвать порядка 100 тысяч новобранцев. Однако некоторые готовы на все, чтобы защитить своих родных от возможной смерти. Так, в одном из сел Черновицкой области местные жители встретили сотрудников военкомата с автоматами и буквально отбили своих мужчин от призыва.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, какое теперь грозит наказание военным украинцам за невыполнение приказа.
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