Зеленский ужесточил наказания военным за невыполнение приказа

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Рита Миронова
Рита Миронова 46

Зеленский подписал закон об ужесточении наказания военным за невыполнение приказа

Зеленский ужесточил наказания военным за невыполнение приказа

Фото: www.globallookpress.com / President Of Ukraine

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Тема:
Украинский кризис Спецоперация

Подписанный президентом Украины закон появился на сайте Верховной рады.

Президент Украины Владимир Зеленский ужесточил наказания для военнослужащих, которые не выполняют приказы. На сайте Верховной рады появился закон, согласно которому за невыполнение боевых приказов, побег с поле боя или из воинской части для военных ужесточается уголовная ответственность. В частности, суды не смогу смягчать или выносить условные приговоры за неисполнение приказа, дезертирство. Наказание за это — лишение свободы от пяти до восьми лет.

Также наказание увеличили за неявку вовремя на службу без уважительных причин и самовольное оставление воинской службы в условиях военного положения или боевой обстановки. В таких случаях военным грозит лишение свободы на срок от пяти до десяти лет.

Кроме того, за употребление алкоголя или наркотиков во время военного положения увеличатся сроки наказания.

На ужесточении наказания настаивало военное командование Украины, так как среди военнослужащих увеличились случаи дезертирства, неповиновения, пьянства и наркомании. Сейчас на Украине началась вторая волна мобилизации, более масштабная. Минобороны страны собирается призвать до 100 тысяч новобранцев.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему в ВСУ фиксируют повальное дезертирство.

Тема:
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