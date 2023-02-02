Видео: пенсионерка помогла сбежать супругу с места ДТП

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Женщина сделала все возможное ради «спасения» любимого мужчины. Грозит ли ему наказание?

Фото, видео: www.globallookpress.com / Elena Mayorova; 5-tv.ru

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Пенсионерка вытолкала автомобиль, застрявший в снегу. Необычная авария произошла в городе Канск Красноярского края. Пожилой водитель на «Жигулях» повернул под «кирпич» и врезался в иномарку. Дожидаться полиции нарушитель не стал, решил уехать с места аварии. Но самостоятельно тронуться не смог, помогла супруга.

«Давай-давай, уезжай. Сейчас прав лишишься! Садись! Садись!» — говорит очевидец произошедшего.

Пенсионеру теперь грозит лишение прав — за то, что покинул место аварии. Правда, в полиции отметили, что пока заявлений от пострадавшей стороны не поступало.

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