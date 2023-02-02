Обученные в Британии боевики ВСУ сдались в плен через 20 минут после боя

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Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 51

Не так давно одна из британских газет утверждала — Великобритания уже обучила десять тысяч боевиков, в планах еще 40 тысяч в этом году.

Обученные в Британии боевики ВСУ сдались в плен через 20 минут после боя

Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru

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Тема:
Спецоперация Обострение конфликта в Донбассе Украинский кризис

Украинский солдат Артем Коваленко, который проходил обучение в Британии, рассказал, что он в составе группы военных сдался в плен спустя 20 минут после первого боя Святогорском в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он рассказал РИА Новости.

Как вспомнил Коваленко, в учебный центр украинских войск в Житомире он попал, получив повестку в июне прошлого года. Через неделю его направили на обучение в Великобританию, которое длилось 21 день.

«В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий», — сказал пленный.

После он вернулся на Украину, где проходило боевое слаживание. Далее его отправили в Волынскую область для патрулирования в село Заболотье. Следом уже в Святогорск на позиции.

«У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались», — заключил Коваленко.

При этом ранее газета Telegraph заявляла, что уже обучено в Великобритании десять тысяч боевиков, еще планируется 40 тысяч.

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