Обученные в Британии боевики ВСУ сдались в плен через 20 минут после боя
Не так давно одна из британских газет утверждала — Великобритания уже обучила десять тысяч боевиков, в планах еще 40 тысяч в этом году.
Фото: www.globallookpress.com / Ashley Chan; 5-tv.ru
Украинский солдат Артем Коваленко, который проходил обучение в Британии, рассказал, что он в составе группы военных сдался в плен спустя 20 минут после первого боя Святогорском в Донецкой народной республики (ДНР). Об этом он рассказал РИА Новости.
Как вспомнил Коваленко, в учебный центр украинских войск в Житомире он попал, получив повестку в июне прошлого года. Через неделю его направили на обучение в Великобританию, которое длилось 21 день.
«В Британии проходили курс молодого бойца — стрельба, медицина, военное право и базовые военные вещи — штурм окопов, штурм городов, зданий», — сказал пленный.
После он вернулся на Украину, где проходило боевое слаживание. Далее его отправили в Волынскую область для патрулирования в село Заболотье. Следом уже в Святогорск на позиции.
«У нас была задача держать оборону. В плен мы попали 1 декабря, нас обошли и штурмовали наши позиции. Двадцать минут боя — и мы сдались», — заключил Коваленко.
При этом ранее газета Telegraph заявляла, что уже обучено в Великобритании десять тысяч боевиков, еще планируется 40 тысяч.
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