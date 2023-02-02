Двое детей погибли при пожаре в доме под Иркутском
Двое детей, оставшихся без присмотра родителей, погибли при пожаре в доме под Иркутском.
Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ / Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru
Двое детей оказались в огненной ловушке и погибли при пожаре в поселке под Иркутском. Огонь вспыхнул рано утром, когда школьники еще спали. И как выяснилось, они были дома одни — отец работал, а мать ушла в гости.
Когда пожар заметили соседи и вызвали спасателей, дом уже был охвачен огнем. Сейчас следователи выясняют причины возгорания — вероятно, дело в неисправной проводке. А с родителями погибших детей работают психологи.
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