Двое детей погибли при пожаре в доме под Иркутском

Двое детей оказались в огненной ловушке и погибли при пожаре в поселке под Иркутском. Огонь вспыхнул рано утром, когда школьники еще спали. И как выяснилось, они были дома одни — отец работал, а мать ушла в гости.

Когда пожар заметили соседи и вызвали спасателей, дом уже был охвачен огнем. Сейчас следователи выясняют причины возгорания — вероятно, дело в неисправной проводке. А с родителями погибших детей работают психологи.